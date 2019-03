KeplerK suspend jusqu'à début avril la vente de bitcoins chez les buralistes

Depuis son arrestation mi-décembre, les États-Unis réclamaient son extradition. Une demande réitérée en janvier. La décision est tombée vendredi : le ministère de la justice canadien a officiellement lancé « le processus d’extradition », comme le rapporte l'AFP. Une première étape qui ne préjuge pas du résultat.

Cette décision fait suite à « un examen approfondi [...] Il existe suffisamment de preuves à présenter devant un juge d’extradition pour une décision ».

Meng Wanzhou est convoquée le 6 mars et connaîtra alors la date de son audience relative à son extradition. « Le processus d’extradition s’annonce long et la décision finale sur l’extradition ou non de Meng Wanzhou reviendra au ministre canadien de la Justice, David Lametti », explique nos confrères.

Comme on pouvait s'y attendre, la Chine fait part de son fort mécontentement : « Il s’agit d’un incident politique grave » pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

De son côté, la principale intéressée a également répliqué en attaquant le gouvernement canadien en justice pour violation de ses droits constitutionnels, comme l'explique Les Echos.

S'appuyant sur des déclarations des avocats de Mme Meng, nos confrères précisent que « la police fédérale canadienne n'a exercé son mandat d'arrêt que trois heures après la détention "illégale" de Meng à l'aéroport ».