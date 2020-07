KeePassXC 2.6 est là : refonte de l'interface et meilleure gestion des clés de sécurité

Le gestionnaire de mots de passe open source et multiplateforme, dérivé de KeePass, revient en corrigeant nombre de ses problèmes et ajoute quelques éléments bienvenus.

Outre l'interface complètement revue, disponible en clair ou sombre, avec mode compact et autres icônes plutôt réussies, on note l'option pour un lancement au démarrage, des rapports de fuite, de nouvelles options de tri, sauvegarde, etc.

L'équipe dit aussi avoir complètement retravaillé la gestion des clés de sécurité, notamment les Yubikey, ainsi que les OnlyKey que l'on trouve pour une cinquantaine d'euros. De nombreux autres pans de l'application ont entièrement été réécrits.

Tout est détaillé par ici.