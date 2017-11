JPSS-1 (NOAA-20) : la NASA envoie avec succès un satellite météorologique

Les modèles les plus récents ne seront pas les premiers à bénéficier de la dernière révision majeure d'Android chez OnePlus. Les OnePlus 3 et 3T reçoivent en effet depuis hier matin Oreo. Le déploiement est progressif et s'étalera sur au moins plusieurs jours. Une disponibilité qui fait suite à plusieurs mois de tests, la phase bêta ayant été lancée en juin dernier.

Les nouveautés abordées sont essentiellement celles d'Oreo. On retrouve par exemple le mode Picture-in-Picture, l'Auto-fill, une sélection de texte plus « intelligente » ou les points de notification. Le constructeur en profite pour revoir l'apparence de ses réglages rapides ou encore celle des dossiers d'application.

Pour être éligible à la mise à jour, il suffit d'avoir l'actuelle dernière révision 4.5.1 d'OxygenOS. Ceux qui visent ou possèdent un OnePlus 5 ou 5T devront quant à eux attendre début 2018, sans plus de précision pour l'instant.