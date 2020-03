Journée mondiale de lutte contre la cybercensure, RSF dévoile sa liste de « 20 prédateurs numériques »

Depuis une dizaine d’années, Reporters sans frontières (RSF) a lancé cette journée mondiale, avec des actions différentes chaque année.

En 2020, RSF « dévoile une liste de 20 Prédateurs numériques de la liberté de la presse » qui représentent « un danger évident pour la liberté d’opinion et d’expression, garantie par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».

Ils sont classés en quatre catégories : Harcèlement, Censure d’État, Désinformation et Espionnage-surveillance dont laquelle on retrouve notamment Memento Labs (ex Hacking team), Zerodium (ex-Vupen), Mollitiam Industries et FinFisher.