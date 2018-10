John Legere (T-Mobile) se moque de la « 5G* » fixe proposée par Verizon aux États-Unis

Il aura fallu du temps à Opera pour préparer sa version iOS de Touch. Ce navigateur mobile se veut pour rappel conçu pour une utilisation simple à une seule main.

De fait, il n’y a rien de particulièrement nouveau par rapport à la mouture Android : interface agréable, recherche centrale, le bouton Action Rapide en bas pour un accès simplifié à des fonctions comme les onglets, ou encore le Flow.

Ce dernier crée pour rappel un lien entre Touch et une version desktop du navigateur. On scanne un QR code sur l’écran de l’ordinateur, les deux navigateurs partageant alors leurs informations, dont les onglets ouverts. Depuis le smartphone, on peut également mettre des liens en attente pour ensuite les visualiser sur Mac ou PC.

Certains regretteront cependant que l’offre mobile d’Opera soit morcelée. Opera Touch ne remplace pas Opera Mini, plus complet. Touch n’est par exemple pas capable de synchroniser le compte Opera et donc de récupérer ses favoris. La situation est encore plus floue sur Android, puisque l’on y trouve Opera, Opera Mini et Opera Touch.

Une petite simplification dans l’offre serait donc sans doute la bienvenue, les utilisateurs risquant de plus savoir très bien quoi télécharger.