John Horton Conway, inventeur du « Jeu de la vie », est décédé des suites du Covid-19

Le mathématicien britannique est né en 1937 à Liverpool. Il a apporté de « significatives contributions » dans de nombreux domaines, dont les théories des groupes, des nombres, des noeuds, des formes quadratiques et des jeux.

Le CNRS rappelle en effet qu’il « s’est rendu célèbre en dehors du monde mathématique grâce à des récréations mathématiques et par son invention du Jeu de la vie (Life en anglais) dans les années 1970 ».

Des jeux aux nombres surréels (par le CNRS)

Ce dernier met en scène des automates cellulaires et ne nécessite aucune intervention extérieure : en fonction d’une situation initiale, des cellules naissent ou meurent en fonction de règles strictes. On parle ainsi parfois de « jeu à zéro joueur ».

Donald Knuth, informaticien et mathématicien américain de renom, avait une manière bien à lui de présenter son confrère : « Au commencement, tout n’était que vide et chaos. Et J. H. W. H. Conway créa les nombres ».

« Il n'aura fallu que trois jours au Covid-19 pour emporter l'un des plus prolifiques mathématiciens britanniques. Les premiers symptômes de fièvre sont apparus mercredi 8 avril, et John Horton Conway est mort le samedi 11 avril, à Princeton, à l'âge de 82 ans », explique La Recherche. Nos confrères proposent une série de réactions et de témoignages lui rendant hommage.