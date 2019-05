Jeff Bezos présente son alunisseur modulaire Blue Moon

Nouvelle version pour Telegram, sur toutes les plateformes. La mouture Android reçoit le plus de nouveautés avec plusieurs remaniements visuels.

La plupart des menus ont été modernisés, certaines fonctions se veulent plus pratiques (comme le bouton de transfert en bas à droite pour les sélections multiples de messages), le menu de partage remplit l’écran et l’icône a été légèrement rafraîchie. Sur iOS, le code PIN passe à six chiffres, contre quatre jusqu’à présent.

Toutes les déclinaisons, y compris « desktop », permettent en outre d’archiver une conversation depuis la liste générale (par glissement ou clic droit), avec possibilité de les cacher. En cas de conversation avec notifications activées, elle sera automatiquement extraite des archives.