Javier Soltero, responsable de Cortana, quitte Microsoft

Alors qu'Intel vient de publier une déclaration d'amour au géant de l'e-commerce, ce dernier lui fait une infidélité en s'associant à la concurrence.

Dans le cadre de l'évènement Next Horizon, Lisa Su a ainsi annoncé que trois nouvelles instances EC2 étaient disponible dans l'offre d'AWS. Toutes exploitent un processeur EPYC.

Elles ont chacune un objectif particulier. m5a vise un usage général, r5a une plus grande quantité de mémoire, la t3a n'est pas encore proposée.

Côté tarif, comptez entre 0,086 dollars (2 vCPU, 8 Go) et 4,128 dollars (96 vCPU, 384 Go) de l'heure pour m5a. Pour r5a, comptez entre 0,113 dollars (2 vCPU, 16 Go) et 5,424 dollars (96 vCPU, 768 Go) de l'heure.

Ces prix sont annoncés 10 % moins chers que les instances m5 et r5 équivalentes à base de puces Intel.