Jack Dorsey va donner un milliard de dollars pour lutter contre Covid-19

L’annonce a évidemment été faite sur Twitter. Le dirigeant explique que cette somme sera récupérée par la vente progressive d’une partie de ses actions Square. Ce milliard de dollars représente environ 28 % de sa fortune personnelle.

Les fonds seront alloués via sa fondation Start Small et un tableau partagé permet de suivre l'évolution des subventions. Une première de 100 000 dollars a été attribuée à America's Food Fund.

« Quand nous aurons désamorcé cette pandémie, l'argent sera redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi que le revenu universel », explique l’homme d’affaires.

L’AFP rappelle que « Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche au monde, a annoncé sur Instagram il y a cinq jours qu'il donnait 100 millions de dollars aux banques alimentaires américaines ». Nos confrères ajoutent que « Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et sa femme Priscilla Chan ont de leur côté offert 25 millions de dollars pour la recherche de traitements contre le coronavirus ».