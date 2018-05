Iridium-6/Grace-FO : nouveau lancement réussi pour SpaceX, avec une fusée recyclée

Baptisée « Switch 2nd Unit Set », elle est vendue 24 980 yens, contre 29 980 yens (hors taxe dans les deux cas), soit une différence de 5 000 yens (38,5 euros au cours du jour).

Le dock est absent, mais ce n'est pas le seul à manquer à l'appel : l'adaptateur secteur, le grip pour Joy-Con et le câble HDMI ne sont pas non plus dans le bundle. Une baisse finalement assez peu conséquente vu les éléments manquants.

Rien n'est précisé concernant une disponibilité plus large de ce kit.