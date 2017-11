iPhone X : mises en garde d’Apple concernant l’écran OLED

Cette application permet pour rappel d’accéder à plus de 130 chaines de télévisions, ainsi qu’à des (web)radios et des podcasts. Elle est déjà disponible sur mobiles, ordinateurs, en test sur Xbox One et arrivera prochainement sur l’Apple TV.

Pour participer au programme de test, vous devez être client Bouygues Telecom (mobile et/ou fixe), disposer d’une Apple TV (4K) sous tvOS 10 minimum et répondre à un questionnaire.