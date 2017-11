iPhone X : Face ID aurait été mis en échec par un masque 3D

Au tour de PayPal de se lancer sur le marché de la cagnotte, permettant à un utilisateur de collecter de l'argent auprès de ses proches ou de manière plus large. Cela peut être utilisé pour n'importe quel type de dépense partagée comme un cadeau groupé, un repas de fin d'année entre amis, récolter de l'argent suite à une naissance, une crémaillère, etc.

PayPal précise que cette fonctionnalité est entièrement gratuite « pour les transferts d’argent en euros vers les pays de l’Espace économique européen », 16 pays étant concernés, dont la France. Tout est détaillé par ici.

Pour créer une cagnotte, il vous suffit de vous rendre dans votre compte PayPal en ligne ou via l'application, un module Cagnotte étant désormais disponible. Un lien vous sera fourni, avec la possibilité de le partager par e-mail, Facebook, SMS ou Twitter. Vous pouvez bien entendu personnaliser le thème de votre cagnotte, intégrer une photo de présentation, indiquer un motif et une date limite ou encore préciser si vous voulez que les participations soient anonymes ou non.

Avec cette fonctionnalité, PayPal s'attaque à un marché déjà presque saturé. En effet, rares sont les services du genre qui ne misent que sur leur commission pour se rémunérer, comme OK Pal d'Ulule par exemple. Si les historiques du secteur proposent déjà d'éviter les frais lorsque vous effectuez des dépenses dans des boutiques partenaire, comme Leetchi ou Le pot commun, des acteurs du paiement et de la banque ont récemment sauté le pas en misant sur la gratuité.

C'est notamment le cas de Compte Nickel, Lydia, Morning, ou même la BRED avec Bredy. Ici, l'objectif est en général de collecter vos informations bancaires et/ou se faire connaître, contre un service gratuit. Les dépenses engendré pour ces sociétés sont alors considéré comme un coût d'acquisition.

Avec son nouveau service, PayPal ne fait donc que de s'adapter à une évolution déjà existante du marché pour éviter de voir ses utilisateurs partir ailleurs. La concurrence se fait ainsi de plus en plus forte, avec des géants comme Facebook qui commencent à montrer un appétit grandissant dans le domaine, chacun renforce donc ses positions en attendant de voir qui seront les gagnants et les perdants.

Certains s'en amusent d'ailleurs, comme Lydia qui a récemment utilisé comme note de version de son application iOS « Il parait que Messenger va faire du paiement. Même pas peur ».