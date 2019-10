iPhone 5 : mettez iOS à jour avant le 3 novembre pour éviter la coupure de fonctions

Le premier est consacré à Captain Blood : « Didier Bouchon et Philippe Ulrich frappent un grand coup, c’est le tube vidéoludique de l’année 1988. Les enfants de la planète Terre s’enthousiasment pour ce jeu d’exploration qui permet de discuter avec des extra-terrestres sans se prendre la tête à étudier les langues étrangères ».

Les épisodes suivants s'intéressent aux Voyageurs du Temps, Another World, Alone in the Dark, Dune, Versailles, Megarace, Atlantis, Nightmare Creatures et Syberia… de quoi rappeler de bons souvenirs à nombre d'entre nous.

« Derrière la création de ces hits, il y a l’envers du décor : la confrontation avec des machines toujours plus complexes, les difficultés entre créateurs et producteurs et surtout, l'excentricité radicale qui a permis aux "darons du jeu vidéo" de s'imposer sur la scène internationale ».