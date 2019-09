iPhone 2019 : la conférence Apple du 10 septembre sera retransmise sur YouTube

Selon des informations de L'Express, Bouygues Telecom aurait attaqué Free devant le tribunal de commerce de Paris le 31 mai pour « pratiques commerciales trompeuses ». Dans sa ligne de mire, la Freebox Delta et surtout son boîtier multimédia Devialet dont le prix d'achat étalé sur 48 mois « n'était pas détaillé dans l'offre à destination du grand public », affirment nos confrères. Bouygues Telecom réclame 170 millions d'euros.

Mais, toujours selon nos confrères, il s'agirait plus d'une réponse du berger à la bergère d'une affaire de 2015 (toujours en cours) : Free avait attaqué Bouygues Telecom pour concurrence déloyale sur la communication faite autour de sa Bbox à 19,99 euros par mois. En cause, l'absence selon Free du tarif de la location de la box (3 euros par mois) et du surcoût en zone étendue (8 euros par mois pour certains) dans la proposition commerciale de son concurrent.