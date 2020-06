iOS/iPadOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 : quels appareils compatibles

Pour les smartphones et tablettes, la situation est vite résumée : tous les appareils actuellement sous iOS ou iPadOS 13 pourront passer à la version 14. La liste de compatibilité est la même.

On remonte donc toujours aussi loin que l’iPod Touch de 7e génération, l’iPhone SE premier du nom ou l’iPhone 6s. Côté tablettes, tous les modèles Pro seront supportés, les iPad depuis la 5e génération, les mini 4 et 5 ainsi que les Air 2 et 3.

Big Sur se débarrasse cependant de tous les modèles de Mac de 2012. Ils resteront sous Catalina.

Quant à watchOS 7, il prendra en charge les Watch Series 3, 4 et 5.

Naturellement, les bêtas pour les développeurs sorties hier soir et les bêtas publiques attendues pour juillet auront les mêmes listes de compatibilité.