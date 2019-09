iOS et iPadOS 13.1.1 corrigent déjà plusieurs problèmes

En à peine une semaine, Apple aura livré trois mises à jour à ses smartphones et tablettes, en tout une majeure, une médiane et une mineure. iOS 13.1 montrait déjà un certain empressement, la version 13.1.1 achève de prouver que l’éditeur est allé un peu vite en besogne.

On savait pourtant que cette petite mise à jour allait arriver puisqu’Apple avait annoncé un correctif pour la faille des claviers alternatifs. De fait, la vulnérabilité est bien bouchée, mais iOS 13.1.1 corrige finalement pas mal d’autres problèmes.

Les notes de versions parlent de ceux pouvant empêcher la restauration d’un iPhone depuis une sauvegarde (toujours gênant quand sort une version majeure), d’un autre pouvant entrainer une décharge plus rapide de la batterie, de requêtes Siri non prises en compte, d’un ralentissement dans la synchronisation des rappels ou encore une réactivation des suggestions de recherche dans Safari après leur coupure.

La nouvelle version est disponible depuis les Réglages de l’appareil, dans Général puis « Mise à jour logicielle ».