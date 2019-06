iOS 13 bloque l'accès aux notes personnelles des contacts

Microsoft explique s'être rapproché du Nasdaq et de Refinitiv pour mettre au point cette fonctionnalité. L’ensemble des sociétés cotées en bourse (aux États-Unis) sont présentes.

Une fois le nom d'une société transformé en « Stocks », vous avez la possibilité d'afficher de nombreuses informations en temps réel et de les utiliser dans des calculs : nombre d'actions, cours, symbole, heure de la dernière transaction, plus haut ou plus bas sur 52 semaines, etc.

Cette fonctionnalité est disponible dans Office 365. Tous les détails sont expliqués par ici.