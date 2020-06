iOS 13.6 permettra de mieux contrôler les mises à jour des applications

Deuxième bêta pour iOS 13.5.5, désormais nommé 13.6 et disponible depuis hier soir auprès des développeurs. Elle introduit un nouveau contrôle pour les mises à jour applicatives, un élément assez rare pour être mentionné.

Actuellement, iOS s’occupe de télécharger et installer automatiquement les mises à jour, pendant les phases de recharge de l’appareil. On peut couper cette fonction, active par défaut. Avec iOS 13.6, le téléchargement et l’installation des nouvelles versions sont séparés.

Il sera donc possible de télécharger automatiquement les mises à jour, mais de garder leur installation sous contrôle. Couper le téléchargement automatique désactive la gestion des mises à jour, qui sera alors entièrement manuelle.

On ne sait pas ce qui a motivé Apple à séparer les deux contrôles, mais les possesseurs d’appareils un peu anciens seront peut-être intéressés. iOS installe en effet jusqu’à trois mises à jour en même temps, un processus intensif pouvant provoquer des ralentissements sur l’iPhone ou l’iPad.

Autre changement dans cette version, la possibilité d’ajouter dans Santé d’autres symptômes comme des maux de tête, une constipation, de la fièvre, une toux, etc. En tout, 33 symptômes sont pris en charge.

Ces informations peuvent notamment transiter par l’API Exposure Notification et traitées dans une application nationale de santé, qui orienterait l’utilisateur en fonction des données inscrites. Ce partage d’informations ne peut être fait qu’avec l’accord de l’utilisateur.