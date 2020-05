iOS 13.5 disponible : l’API Exposure Notifications est là, FaceID s’adapte au masque

La nouvelle mouture du système mobile est clairement orientée santé. Initialement estampillée 13.4.5, elle a été renommée pour mieux refléter son importance.

La plus grosse nouveauté est sous le capot : l’API Exposure Notifications, qui permet aux applications l’exploitant d’utiliser la solution de contact tracing développée en partenariat avec Google, et basée sur le Bluetooth.

Détails techniques mis à part, rappelons que cette API ne peut être exploitée que par une seule application par pays, en lien avec les autorités sanitaires, seules autorisées à le faire.

En France, le réglage (Confidentialité > Santé) indique « Non disponible dans votre région », l’Hexagone ayant choisi la voie d’un modèle centralisé avec StopCovid. Dans une annonce conjointe, Apple et Google signalent la disponibilité générale de leur API, 23 pays l’ayant déjà adoptée.

iOS 13.5 adapte également FaceID au port du masque. Si celui-ci est détecté, l’iPhone réclame plus rapidement le code, plutôt que de laisser la détection se faire pendant de longues secondes.

Parmi les autres fonctions, on note la possibilité d’envoyer automatiquement la fiche médicale aux premiers répondants lors d’un appel d’urgence, une option pour désactiver l’affichage dynamique des vignettes dans un appel FaceTime de groupe (enfin) ou encore l’envoi possible sous forme de Story des titres écoutés dans Apple Music vers Facebook et Instagram.

iOS 13.5 corrige enfin plusieurs bugs dans le système, dont une faille de sécurité qui permettait à des applications de s’extraire de la sandbox pour aller récolter des informations dans le reste du système.

L’installation peut se faire, comme d’habitude, en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielles.