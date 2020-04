iOS 13.4.1 et iPadOS 13.4.1 corrigent plusieurs bugs

Mises à jour correctives pour les iPhone et iPad pris en charge par iOS 13. Plusieurs soucis sont éliminés, dont celui affectant les appels FaceTime qui étaient devenus impossibles avec les appareils sous iOS 9.3.6, macOS 10.11.6 et versions antérieures.

Les nouvelles versions s’occupent également d’un problème qui empêchait parfois le Bluetooth d’être activé via les actions rapides du centre de contrôle. Sur les iPad Pro 12,9" de 4e génération et 11" de 2e génération, plus de soucis également pour la lampe qui pouvait refuser de s’éteindre.

On ne sait pas encore si ces mises à jour s’occupent du bug avec le VPN découvert récemment. Pour rappel, iOS ne bascule pas les connexions existantes à l’activation d’un réseau privé virtuel, pouvant occasionner un éventuel repérage de l’appareil. La solution préconisée en attendant un correctif et d’activer puis désactiver le mode avion pour réinitialiser les connexions.

Les nouvelles versions sont comme d’habitude depuis les réglages des appareils, dans Général > Mises à jour logicielles.