iOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, macOS 10.15.3, WatchOS 6.1.2 : nouvelle salve de mises à jour chez Apple

Comme l’indiquent les numéros de versions, il s’agit principalement de correctifs et de petits changements, ce qui n’empêche pas les mises à jour d’être parfois bien utiles.

iOS 13.3.1 corrige un souci dans la fonctionnalité Limites de communication, ajoute un réglage permettant de contrôler l’utilisation de la puce Ultra Wideband U1, corrige plusieurs soucis dans Mail, dont celui de chargement intempestif des images, etc.

macOS 10.15.3 améliore la stabilité et les performances, avec deux points mis en avant par le fabricant : « optimise le traitement gamma des valeurs faibles de niveaux de gris sur l’écran Pro Display XDR lors de processus SDR avec macOS » et « améliore les performances de montage multiflux de vidéos 4K au format HEVC et H.264 sur le MacBook Pro 16 pouces (2019) ».

tvOS 13.3.1 et WatchOS 6.1 ne sont visiblement que des moutures mineures avec des correctifs. Dans tous les cas, il est toujours recommandé d’installer les mises à jour qui peuvent corriger des failles pouvant être détaillées dans un second temps.

Enfin, Apple n’oublie pas complètement les vieux appareils. Pour les terminaux bloqués sur iOS 12 (iPhone 5s et 6 par exemple), une version 12.4.5 a été mise en ligne. Il en est de même pour macOS Mojave et High Sierra.