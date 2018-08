iOS 12 bêta : une pénible notification de mise à jour

Depuis quelques années, Microsoft propose sa suite bureautique sous forme d'un abonnement à 10 euros par mois ou 100 euros par an (hors promotions). Pour ce prix, un maximum de cinq utilisateurs peuvent en profiter, à travers dix appareils, chacun dispose de 1 To dans OneDrive.

Mais voilà, le nombre de machines peut croître de manière importante dans la maison, et cette limite n'a pas forcément de sens puisque personne ne va aller acheter une seconde licence pour la dépasser.

Microsoft semble l'avoir bien compris, et annonce qu'à compter du 2 octobre, l'installation pourra être effectuée sans limite. De plus, le nombre d'utilisateurs par abonnement passera de cinq à six, l'éditeur précisant que « chacun pourra installer Office sur tous les appareils et se connecter à cinq en même temps ».

Si la limite est atteinte, il faudra qu'une machine soit déconnectée. Si l'une d'entre elles n'est pas connectée à internet, on peut y utiliser Office pendant 30 jours, avec parfois un avertissement. Passé ce délai, les applications passeront en lecture seule.

Ainsi, la limitation n'est pas retirée, elle est comptabilisée autrement. Cela devrait néanmoins être à l'avantage de l'utilisateur puisque le prix reste inchangé, qu'il dispose de plus de flexibilité et qu'un sixième compte a droit à 1 To de stockage en ligne.

Microsoft précise au passage que l'abonnement sera automatiquement partagé avec les membres de votre famille, déclarés comme tels dans votre compte.