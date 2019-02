iOS 12.2 limite l'accès des sites web aux capteurs de mouvements

Instant Tethering était jusqu’ici une fonction réservée aux appareils Google, Pixelbooks, Slates, Pixel et autres Nexus. Elle est désormais disponible sur une sélection de produits tiers, le nombre devant augmenter avec le temps.

La fonction permet de connecter directement son Chromebook à son smartphone Android pour profiter de sa connexion cellulaire sans avoir à passer par la configuration d’un hotspot Wi-Fi. L’utilisateur y est invité quand aucune connexion Wi-Fi n’est détectée et que son smartphone n’est pas loin.

Une trentaine de smartphones supplémentaires est désormais supportée. On y trouve des modèles à succès comme les Mate 20 de Huawei, les Motorola Z/Z2/Z3, les OnePlus 5/5T/6/6T et tous les Galaxy S depuis le 7. Le Bluetooth doit être activé.

Du côté des Chromebooks, sont compatibles plusieurs Acer (Chromebook 13, 14, 15, R11 et Spin 13), les ASUS C423 et Flip C302, l’Inspiron Chromebook 14 de Dell, les 11 G5, x2 et x360 14 de HP, le C630 de Lenovo et les Chromebook 3, Plus V2 et Plus V2 LTE de Samsung.

Le déploiement de la fonction est en cours et tout le monde ne l’aura probablement pas tout de suite. On attend désormais que Google communique sur les prochains modèles compatibles avec une fonction qui n’aurait jamais dû être réservée à ses seuls produits.