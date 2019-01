iOS 12.2 bêta révèle Apple News Magazines et un renforcement domotique

iOS 12.2 a sa première bêta depuis quelques jours. Apple n’ayant pas publié de liste officielle des nouveautés (comme toujours avec les préversions), on ne savait guère à quoi s’attendre. La situation est désormais plus claire.

Le système contient déjà des références à des produits qui ne sont pas encore commercialisés. On trouve par exemple quatre nouvelles références d’iPad (11,1, 11,2, 11,3 et 11,4). Selon Steve Troughton-Smith qui a les a découverts, aucun n’aurait Face ID. Il pourrait s’agir de rafraîchissements des actuels iPad 6 (le modèle le plus « rentable ») et mini (qui en a bien besoin).

On trouve également la mention d’une septième génération d’iPod Touch, sans Face ID ni même Touch ID, ainsi qu’aux AirPods 2, qui gagneraient au passage la compatibilité avec « Dis Siri ».

9to5Mac a en outre trouvé les premiers éléments d’un « Apple News Magazines », qui ne serait autre qu’un abonnement de presse. Apple se jetterait donc elle aussi dans la bataille, dans un marché déjà très concurrentiel. L’ensemble serait lié au compte maison, à un tarif inconnu.

iOS 12.2 se penche aussi sur les capacités domotiques. On peut par exemple demander à son iPhone de lancer un film acheté iTunes sur la télé, déclenchant l’action via l’Apple TV. On imagine que les téléviseurs connectés Samsung seront également compatibles une fois leur firmware mis à jour.

L’application Maison devient d’ailleurs compatible avec les téléviseurs qui seront prochainement compatibles avec HomeKit et AirPlay 2. Une prise en charge qui permet une première opération depuis son iPhone/iPad et laisse imaginer de futures nouvelles routines, comme allumer la télé en même temps que les lumières et le reste au lever le matin. Un développeur est même parvenu à contrôler son modèle LG, pourtant non compatible.

Outre une apparition officielle de News au Canada, iOS 12.2 comporte plusieurs autres améliorations, dont un Wallet plus sobre, une télécommande Apple TV prenant tout l’écran, des contrôles de musique quand Siri lance un titre, ou encore l’affichage d’une mention « Non sécurisé » quand Safari détecte l’absence de HTTPS sur un site web.

Dans une moindre mesure, des bêtas sont également disponibles pour les autres plateformes, mais avec moins de nouveautés. On notera surtout, dans macOS 10.14.4, la possibilité pour Safari de remplir un formulaire en validant Touch ID sur les MacBook Pro compatibles.

Comme toujours avec les bêtas, leur installation n’est recommandée qu’à des fins de tests, si possible sur des appareils secondaires. Des bugs peuvent empêcher le fonctionnement au quotidien, par exemple en provoquant des plantages d’applications.