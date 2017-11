iOS 11 présent sur 52 % des terminaux mobiles Apple

Comme son nom l’indique, ce produit est issu d’un partenariat entre Cabasse, Dolby Laboratories et Orange. L’ensemble se compose d’une barre de son à placer au niveau de votre télévision, d’un caisson de basse sans fil et d’une télécommande, sans plus de précision sur les caractéristiques techniques.

Tout juste sait-on qu’elle propose du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un terminal mobile. Elle sera disponible en exclusivité chez Orange, à partir du 16 novembre. Son tarif public est de 599 euros, mais le FAI propose à ses clients Livebox et Open Play ou Jet une remise très importante, le prix tombant à 249 euros.

Pour rappel, un autre partenariat du même genre avait été annoncé cet été : l’entreprise de télécommunication Sky propose en exclusivité une barre de son signée Devialet (un fabricant français), avec là encore une importante remise pour ses clients.