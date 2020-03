Internet pour compenser la fermeture éventuelle d’un établissement scolaire

Coronavirus, encore. Dans une série de fiches didactiques, le ministère de l’Éducation nationale indique qu’un service de continuité sera assuré en cas de fermeture d’une école ou d’un établissement scolaire. Ce service pourra s’appuyer « sur une plateforme pédagogique gratuite du Cned, Ma classe à la maison ».

« Cette plateforme permet à chaque élève de maintenir un contact régulier avec son professeur et ses camarades ; participer à des classes virtuelles afin d’entretenir les connaissances déjà acquises et d’acquérir de nouveaux savoirs [et] échanger des exercices et devoirs à faire à la maison ».

Les supports de cours et autres exercices leur seront adressés via l’environnement numérique de travail (ENT) ou par messagerie électronique. « Pour les élèves n’ayant pas accès à Internet, un dispositif adapté est proposé », sans que ce dispositif soit décrit.

« Tous les moyens de communication sont mobilisés pour assurer la continuité des échanges entre l’élève et ses professeurs ».