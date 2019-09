Internet Explorer : Microsoft déploie d'urgence un correctif de sécurité pour une faille 0-day

L’éditeur avait promis d’étoffer son offre pour les abonnés Office 365 du grand public. Elle se limite en effet au compte Microsoft gratuit de 15 Go, avec une option 100 Go pour 2 euros par mois, puis directement l’abonnement Office 365 débutant à 7 euros par mois et débloquant 1 To.

Pour ceux que ce To ne contenterait pas, il existe désormais plusieurs nouvelles tranches de stockage supplémentaire :

200 Go : 1,99 euro par mois

400 Go : 3,99 euros par mois

600 Go : 5,99 euros par mois

800 Go : 7,99 euros par mois

1 To : 9,99 euros par mois

Dans le cas d’un abonnement Office 365 familial (9,99 euros par mois), seul le compte principal peut acheter cet espace et en profiter. Il pourra ainsi grimper jusqu’à 2 To, mais les cinq comptes associés resteront sur 1 To chacun.