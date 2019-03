Intelligence artificielle : les recommandations d'Intel pour la stratégie nationale américaine

Cette filiale d'Alphabet s'est lancée dans le grand bain en janvier 2018 après s'être développée pendant deux ans dans les labos de Google X. Son objectif : « prédire et détourner les cyberattaques avant qu'elles ne s'infiltrent dans le réseau d'une organisation ».

Chronicle présente aujourd'hui son premier outil : Backstory. il est présenté comme « la première plateforme mondiale de télémétrie de sécurité conçue pour un monde qui nage dans les pétaoctets ».

Backstory prend la forme d'un cloud dans lequel « les entreprises peuvent télécharger, stocker et analyser leur télémétrie interne [trafic DNS, NetFlow, logs, etc.] pour détecter et étudier les cybermenaces potentielles ».

Les algorithmes de Chronicle se chargent du reste en comparant l'activité de votre réseau à des flux de signaux en rapport avec des menaces provenant de diverses sources. Dans tous les cas, « vos données restent confidentielles », personne d'autre ne peut y accéder affirme la société.

De plus amples informations sont disponibles sur le billet de blog Medium de Chronicle. Pour rappel, cette entité est dirigée par Stephen Gillett, auparavant directeur de l'exploitation chez Symantec entre 2011 et 2015.