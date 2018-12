Intelligence artificielle : l’ACPR (Banque de France) lance une consultation publique

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution explique que « l’adoption de l’intelligence artificielle est facteur d’innovation et peut améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité de nombreux services financiers ».

Pour l'institution en charge de la supervision de la banque et de l'assurance, « le développement des techniques d’IA doit se faire de façon maîtrisée et doit s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance, le contrôle et la compréhension des techniques mises en œuvre ».

L'ACPR indique que cette consultation est ouverte jusqu'au 28 février et s’adresse « tant à la profession et aux intermédiaires et établissements soumis au contrôle de l’ACPR que, plus largement, à l’ensemble des personnes concernées par l’intelligence artificielle dans le secteur financier ».