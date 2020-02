Intelligence artificielle : GraphCore lève 150 millions de dollars, sa valorisation approche les 2 milliards

La société développe des puces spécialisées, pensées pour accélérer les calculs liés à l’IA, un segment ô combien porteur actuellement. Après 200 millions de dollars fin 2018, GraphCore récupère donc 150 millions de plus.

Parmi les investisseurs, on retrouve Baillie Gifford, Mayfair Equity Partners et M&G Investments, aux côtés des historiques comme Merian Chrysalis. La société affirme désormais avoir « plus de 300 millions de dollars de réserves de trésorerie », une manne qui servira notamment à continuer ses travaux de R&D et son « expansion mondiale ».

La valorisation de la jeune pousse est désormais de 1,95 milliard de dollars.