Intel se paie NetSpeed Systems pour accélérer dans les SoC

À défaut de lancer de nouveaux abonnements et/ou box, l'opérateur continue d'ajouter des destinations dans son forfait mobile à 19,99 euros par mois.

L'Inde et la Malaisie rejoignent donc la Turquie, le Brésil, les îles Anglo-Normandes de Jersey, Guernesey et de Man, ainsi que l’Ukraine ajoutés depuis le début de l'année. Une fois les 25 Go par mois épuisés (toutes destinations confondues), attention au hors forfait : 4,95 euros par Mo depuis l’Inde et 9,70 euros par Mo depuis la Malaisie.

Cette offre n'est valable que pour le forfait Free à 19,99 euros. La série spéciale à 8,99 euros par mois la première année ne propose pour rappel que 3 Go par mois depuis l'Europe. Au bout d'un an, vous repassez automatiquement sur le forfait Free à 19,99 euros.

Ces deux nouvelles destinations sont dès à présentes incluses pour les anciens et les nouveaux clients.