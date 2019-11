Intel s'associe à Mediatek afin de développer des modems 5G pour ordinateurs

En avril, Intel expliquait qu'il « ne prévoy[ait] pas de lancer de modems 5G pour smartphone, y compris ceux prévus pour 2020 ». Selon le PDG de la société, « il [était] devenu évident qu'il n'y [avait] pas de voie claire vers la rentabilité » sur ce marché. Depuis, Apple s'est porté acquéreur de cette branche du fondeur.

Aujourd'hui, Intel annonce un partenariat avec MediaTek « pour le développement, la certification et la prise en charge de modem 5G pour la prochaine génération d'expériences PC ». Les premiers produits sont attendus pour début 2021. Dell et HP seront probablement les premiers OEM à en profiter.

Le fondeur ne compte apparemment pas seulement récupérer des puces de MediaTek, mais il veut également s'investir dans la conception : « Intel assurera également l'optimisation et la validation de l'ensemble de la plateforme ».

Hasard ou non du calendrier, MediaTek en profite pour lancer un nouveau SoC intégrant un modem 5G jusqu'à 4,7 Gb/s en download et 2,5 Gb/s en upload : le Dimensity 1000. Il comprend huit cœurs (4x Cortex-A77 et 4x Cortex-A55), un GPU Mali G-77 MC9, un AI Processing Unit, etc. Selon le fabricant, c'est le premier SoC à prendre en charge deux cartes SIM 5G.