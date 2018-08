Materiel.net veut monter votre système de watercooling (pour 269 euros)

Le revendeur, qui a initié sa fusion au groupe LDLC à la mi-juillet, profite de l'été pour proposer ce nouveau service, que l'on retrouve déjà chez certains comme PCSpecialist.

Dans un billet de blog, l'équipe décrit sa volonté de proposer des machines de plus en plus sur mesure. Le tarif comprend l'étude de faisabilité, les tuyaux rigides (transparents ou chromés), les embouts et le montage du système complet.

Attention, certaines contraintes sont à respecter. Ainsi, si les machines à base de processeurs AMD ou Intel sont concernées, il faudra forcément utiliser une carte graphique ASUS, EVGA ou MSI.

On pourra trouver l'ensemble un peu cher, la société mettant en avant la dizaine d'heure de travail nécessaire, mais le public visé est de toutes façons aussi peu nombreux que fortuné.

Cela montre néanmoins la volonté de maintenir la place de la boutique sur le marché du PC monté au sein du groupe. Outre les dizaines de configurations mettant en avant des marques de partenaires (médias, influenceurs, etc.), Materiel.net doit mettre en avant son savoir-faire pour se démarquer du duo LDLC / Hardware.fr.