Intel lève le voile sur son chipset Z390 : USB 3.1 Gen 2, Wi-Fi 802.11ac Gigabit et Bluetooth 5

L'application vient de passer une nouvelle étape et apporte la gestion du Transactionnal NTFS (TxF) lorsque cela est possible, de nouvelles options d'édition, de présentation et de sauvegarde automatique, etc.

Mais il est surtout possible d'importer une liste de mots de passe depuis Google Chrome. Depuis la version 66 (voir cette annonce), ce dernier permet d'exporter une telle liste au format CSV, qui peut désormais être utilisée dans KeePass.

De quoi permettre de changer d'outil pour la gestion de vos mots de passe plus simplement, et ne plus vous reposer sur votre navigateur pour cela.