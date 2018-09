Intel intègre son Stratix 10 SX (FPGA) à des cartes d'accélération PCIe 3.0

Dans un billet de blog, le serveur multimédia et multiplateforme détaille une longue liste de changements à venir.

Le premier concerne l'ajout d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la récupération des sous-titres directement depuis l'application, sans passer par un ordinateur. Elle sera mise en ligne dans les prochains jours, sous la forme d'une preview pour les abonnés (payants) Plex Pass. Toutes les plateformes sont concernées, mais cela prendra un peu plus de temps sur iOS et Apple TV.

Par contre, les développeurs ont aussi de mauvaises nouvelles : plusieurs services vont être arrêtés, car trop peu utilisés et coûteux à maintenir. Une décision qui « n'a pas été prise à la légère » affirme Plex.

Première fonctionnalité à faire les frais de cette nouvelle politique : les plug-ins, exploités par moins de 2 % des utilisateurs selon l'éditeur. Le Plugin Directory tirera sa révérence, mais il sera toujours possible d'en installer manuellement… « dans un avenir prévisible ».

C'est également la fin pour Watch Later et Cloud Sync (qui permet de synchroniser votre stockage local avec un service à distance). Il y a deux semaines, une autre mise à mort était annoncée : Plex Cloud, qui tirera sa révérence le 30 novembre.

Plex souhaite maintenant « passer du temps sur les choses qui comptent le plus, supprimer le plus de distractions possible, améliorer la stabilité du produit et lancer de nouvelles fonctionnalités ».