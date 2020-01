Intel est en forme : « record historique » du chiffre d’affaires 2019 avec 72 milliards de dollars

Le géant de Santa Clara a dépassé les attentes au quatrième trimestre avec 20,2 milliards de dollars de revenus (+8 % sur un an), pour un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars (+33 % sur un an). Sur l’année complète, les bénéfices sont de 21 milliards de dollars, stable par rapport à 2018.

Dans le détail, la partie Data Center Group revendique des revenus de 7,2 milliards de dollars sur le quatrième trimestre et de 23,48 milliards sur 2019, contre respectivement 6 et 23 milliards un an auparavant. Le Client Computing Group est l’autre gros morceau d’Intel, mais avec une croissance moins importante : les revenus sont passés de 9,8 à 10,01 milliards de dollars sur trois mois, contre 37 à 37,14 milliards sur un an.

Autant dire que l'impact d'AMD et ses Ryzen ne semble pour le moment pas se faire sentir, même après trois générations. Pour 2020, Intel s’attend à un chiffre d’affaires de 19 milliards de dollars au premier trimestre, et un total de 73,5 milliards sur l’année complète. C’est au-delà des attentes des analystes qui tablaient sur 72,25 milliards de dollars.

En bourse, cette annonce a été bien accueillie avec une hausse de 7 % du titre.