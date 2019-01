Intel bat des records en 2018 et veut en faire autant en 2019

Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet d'ajouter des commentaires sur une vidéo en ciblant un moment précis, un peu comme on pourrait le faire sur une phrase d'un document. Vous pouvez évidemment mentionner des personnes.

L'éditeur explique que son lecteur prend en charge plus de 30 formats de fichiers audio et vidéo, propose une vitesse de lecture réglable et intègre une barre de lecture pour naviguer rapidement dans les fichiers.

Si « toutes les personnes disposant d'un compte Dropbox peuvent ajouter des commentaires avec timecode », il faut en revanche que les fichiers aient été partagés par « des utilisateurs Dropbox Professional ou Dropbox Business ayant des forfaits Advanced, Enterprise ou Education ».

Cette fonctionnalité est dès à présent disponible sur les versions web et iOS. Elle arrivera plus tard sur Android.