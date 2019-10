Instagram teste les messages privés sur son site web

L’ONG, dédiée à la protection de l’enfance, est la première entité des Nations Unis à accepter des cryptomonnaies pour ses dons.

Elle a annoncé son Cryptocurrency Fund mardi, qui offre selon l’organisation plusieurs avantages. Les donateurs ne paieront par exemple aucun frais, ce qui peut en inciter de nouveaux. En outre, les dons seront plus faciles à suivre et un donateur pourra voir où part son argent et comment il est utilisé.

Une occasion pour l’ONG de renforcer ses processus de transparence, d’autant que les cryptomonnaies simplifient les déplacements de grosses sommes dans le monde, selon les besoins des différentes antennes.

L’UNICEF compte également « se faire la main » en quelque sorte et paver la voie à des améliorations autour de la gestion des cryptomonnaies. Consciente de leur extrême volatilité parfois, elle ne les utilisera que dans des programmes à court terme.