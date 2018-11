Instagram teste des publicités plus ciblées

ASUS vient de lever le voile sur son futur Strix GL10CS, un ordinateur de bureau compact tenant dans un boitier de 27 litres, bardé de diodes RGB, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2019, à un tarif encore inconnu.

Au menu on retrouvera des processeurs de la gamme Intel, avec pour le plus haut de gamme un Core i7 8700 (6C/12T) accompagné d'un maximum de 32 Go de mémoire DDR4. Côté stockage, il est question d'un SSD NVMe (jusqu'à 512 Go), accompagné d'un disque dur de 1 To et en option d'une solution de type Optane. Un port Ethernet Gigabit, accompagné d'un module Wi-Fi 802.11ac Wave 2 « capable de débits supérieurs au gigabit » assurent la connectivité au réseau.

Enfin, le modèle le plus haut de gamme disposera d'une GeForce GTX 1060 6 Go en guise de carte graphique, ce qui selon le fabricant promet un framerate à trois chiffres sur Fortnite et Overwatch en 1080p.