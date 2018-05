Instagram se préparerait à ajouter de la musique dans les Stories

Les deux protagonistes n'hésitent pas à parler d'une « étape majeure » pour la mise en place et le déploiement de cette nouvelle technologie. Mais, pour rappel, Bouygues Telecom et Orange ont obtenu de l'Arcep des autorisations pour mener des tests dans plusieurs villes de France avec de la 5G sur les 3,5 GHz.

De son côté, la marque au carré rouge avait déjà mené des expérimentations en mai 2017, mais dans des fréquences bien plus hautes (bandes millimétriques, nos explications) : 70 GHz.

Dans son communiqué, l'opérateur explique qu'il exploite la « norme 5G New Radio (NR), validée par la 3GPP en décembre 2017 ». Or, en fin d'année dernière, la 3GPP n'a validé que la version « Non-Standalone » (NSA) de la 5G, qui utilise un cœur de réseau en 4G. Nous tâcherons d'en apprendre un peu plus sur les conditions du test et les débits obtenus auprès de SFR.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une expérimentation de plus, mais sans changement sur les plans actuels : la 5G ne devrait pas arriver sur les réseaux commerciaux des opérateurs avant 2020.