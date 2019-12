Instagram reviendrait dans le Microsoft Store sous forme de PWA

Instagram avait publié une application pour Windows 10 en 2016, mais elle n’avait guère perduré. Comme nous l’avions signalé à l’époque, il ne s’agissait que d’une conversion de la mouture iOS, pour un résultat particulièrement lourd et mal fignolé.

Selon Aggiornamenti Lumia, Instagram préparerait son retour dans la boutique, sous forme d’application web. En clair, un simple cadre contenant la version web, déjà disponible dans un navigateur « desktop ».

Puisque cette mouture ne permet pas de publier des photos ou vidéos depuis un ordinateur, les capacités seraient les mêmes que l’ancienne version, mais en infiniment plus léger. Actuellement, la mouture web permet de consulter le flux et les Stories, de placer des J’aime et de commenter. Elle gère également les notifications.

Si Instagram confirme la décision, les mises à jour – très peu fréquentes avec l’ancienne application – ne devraient plus être un problème. Comme pour Twitter, il suffira à Instagram de mettre le code à jour de son côté pour qu’il se répercute chez tous les utilisateurs.