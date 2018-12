Instagram permet de limiter des Stories à des « amis proches »

Lancé en 1990, Hubble faisait des photos floues à ses débuts, à cause d'un défaut de 2 microns sur la périphérie du miroir primaire. Il y a très exactement 25 ans, la NASA envoyait sa navette Endeavour pour une réparation sur place, dans l'espace. Cette première opération de maintenance fut un succès.

Début octobre de cette année, Hubble était mis au repos forcé à cause d'une panne sur l'un de ses gyroscopes et un fonctionnement étrange du dernier gyroscope de secours. Après trois semaines d'analyses et de tests, l'équipe a pu remettre le télescope en fonctionnement avec trois gyroscopes, soit le mode de fonctionnement optimal.

Hubble est donc de nouveau opérationnel depuis le 27 octobre et il a envoyé ses premières images. Pour rappel, il pourrait continuer ses relevés scientifiques avec deux gyroscopes seulement, au prix de performances moindres