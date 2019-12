Instagram étend son combat contre la désinformation

Instagram avait commencé en mai à se rapprocher de sociétés tierces de vérification des contenus afin de débusquer tout ce qui touchait à la désinformation. L’éditeur, qui appartient à Facebook, se dit prêt à passer à l’étape suivante.

Depuis hier soir, cette vérification s’étend à l’ensemble du service. Quand un contenu est détecté comme étant de la désinformation, sa distribution est désormais restreinte : il disparait de l’onglet Explorer et ne peut plus être trouvé via les hashtags.

En outre, le contenu est labellisé comme désinformation probable. Instagram voulant probablement s’éviter les débats sur la censure (déjà vifs, tellement les retraits par simples signalements sont courants), les utilisateurs pourront toujours les voir, mais seront avertis du danger. À eux de décider s’il faut « y croire ».

Instagram ajoute que ses technologies de recherche d’image permettent de repérer toutes les instances d’un contenu pour les étiqueter de la même manière. Surtout, ce système communique maintenant avec celui de Facebook : tout contenu repéré sur l’un sera automatiquement labellisé sur les deux.

Enfin, l’éditeur ajoute que les signalements pour « fausse information » de la part des utilisateurs l’aident à mieux cerner le problème et à adapter sa détection automatique. Tant qu’il n’y a pas d’abus.