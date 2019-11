Instagram étend à tous les pays son test cachant le nombre de « j'aime » des publications

Cet été, le réseau social lançait cette expérimentation dans sept pays : « Nous voulons que vos amis se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, et non sur le nombre de likes qu'ils obtiennent ». Selon Instagram, les retours étaient positifs.

Aujourd'hui, elle s'étend de manière globale, mais toujours sous la forme d'un test. Si vous faites partie du panel, « vous ne verrez plus le nombre total de "j'aime" et de vues sur les photos et vidéos publiées dans le fil d'actualité, à moins que ce ne soit les vôtres ».

En effet, la personne à l'origine de la publication d'une vidéo ou d'une photo a toujours accès au compteur.