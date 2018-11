InSight s'est bien posée sur Mars, les premières photos sont arrivées

Monument de l’animation japonaise, il fut récompensé de nombreuses fois, rendant son réalisateur, Hideaki Anno, tout aussi célèbre.

Evangelion faisait d’ailleurs suite à un autre projet au grand succès, Nadia et le Secret de l’Eau Bleue. Pour la petite histoire, l’idée d’une jeune fille mystérieuse portant en collier une pierre bleue dotée de pouvoirs n’était pas nouvelle, et pour cause : Anno faisait partie des principaux architectes du film Le Château dans le Ciel du studio Ghibli (il avait aussi travaillé sur Nausicaä).

L’action d’Evangelion se passe dans un futur où la Terre a été victime d’un cataclysme dont les causes sont mal connues. Nommé « Third Impact », il a tué une grande partie de l’humanité. Au Japon, à Tokyo-3, des créatures décrites comme des « Anges » attaquent. Les « Eva » sont alors utilisées pour la défense de la ville.

La série principale de 26 épisodes sera accompagnée par les deux films sortis un an après la fin de la série, particulièrement polémique pour les fans : Death & Rebirth et The End of Evangelion.

Notez que l’annonce de Netflix ne pointe pour l’instant que ces trois éléments. Depuis quelques années, Hideaki Anno dépoussière en effet son histoire via une série de quatre films dont trois seulement sont sortis au cinéma, le quatrième se faisait désirer depuis longtemps.