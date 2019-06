Infineon veut racheter Cypress pour 9 milliards de dollars

WWDC oblige, les premières bêtas des nouvelles plateformes logicielles sont disponibles pour les développeurs, et eux uniquement pour l’instant.

On retrouve donc iOS 13, iPadOS, macOS 10.15 (Catalina), tvOS 13 et watchOS 6.

Le support matériel n’évolue réellement que pour les deux premiers. Côté iOS, les iPhone 5s, 6 et iPod Touch 6G sont exclus et devront rester sur iOS 12. Chez les iPad, les modèles mini 2 et 3 et le premier Air subiront le même sort.

Notez que même si l’on peut toujours trouver un moyen de se précipiter sur ces bêtas, nous rappellerons l’avertissement de rigueur : il s’agit de toutes premières préversions potentiellement instables, et pouvant provoquer de nombreuses incompatibilités avec les applications tierces.

Les bêtas publiques arriveront en juillet. Elles correspondent le plus souvent à la deuxième ou troisième préversion pour développeurs, quand le code a déjà été un peu éprouvé. Les versions finales arriveront comme toujours en septembre ou octobre.