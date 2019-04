Impôts sur le revenu 2018 : la déclaration en ligne est ouverte

C'est en tout cas le chiffre avancé par SmartBit et repris par The Next Web. La moyenne journalière est d'un peu plus de 350 000 transactions, soit environ quatre par seconde.

Le bitcoin n'a repassé que récemment les 5 000 dollars alors qu'il s'était rapproché des 20 000 dollars fin 2017. Pour rappel, la cryptomonnaie a maintenant une dizaine d'années.