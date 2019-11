Importante mise à jour de Fitbit OS pour les montres connectées

Le fabricant propose plusieurs nouveautés pour les possesseurs d'une Versa 2, tout d'abord une amélioration du Always-on display et cinq nouveaux cadrans.

La montre propose également un « suivi plus précis de la fréquence cardiaque ». Prochainement, il sera même possible de démarrer un exercice depuis Alexa, via la skill Fitbit. De plus amples détails sont disponibles par ici.

Les autres fonctionnalités concernent l'ensemble des montres du fabricant. Il est question de nouveaux outils pour le sommeil et d'une alarme intelligente Smart Wake qui « utilise l'apprentissage automatique pour vous réveiller pendant le temps le plus optimal de votre cycle ».

L'application exercice a été revue, vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq cadrans et les changer directement depuis la montre et, enfin, un agenda a été ajouté. Cette mise à jour sera disponible pour l'ensemble des personnes concernées le 3 décembre.

Pour rappel, Google a récemment annoncé le rachat de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars, dont la finalisation est attendue pour 2020.