Iliad présente son code éthique et sa gestion des lanceurs d'alerte

Comme l'a repéré le compte Twitter Friliad, le groupe Iliad de Xavier Niel a mis en ligne un site dédié à l'éthique et à la conformité. Le lien est visible dans le footer du site d'Iliad, à côté des informations légales, du glossaire, des indicateurs Arcep, etc.

Le code éthique a été réalisé avec les collaborateurs, les représentants du personnel et la direction. Il est « annexé aux règlements intérieurs » et donc « applicable dès maintenant » pour l'ensemble du personnel. Le site permet de « lancer une alerte éthique », de « déclarer des cadeaux et invitations » et « d'évaluer l’intégrité de nos parties prenantes ».

Pêle-mêle, le système de lanceur d'alerte permet de remonter des informations dans les domaines suivants : irrégularités comptables ou boursières, harcèlement et discrimination, corruption, protection de l’environnement, non-respect des droits humains et libertés fondamentales, atteintes à la sécurité et à la santé des personnes, etc.

Enfin, le groupe Iliad « s’engage à protéger le lanceur d’alerte de toute mesure de discrimination ou de sanction dont il pourrait faire l’objet en raison de son signalement, dès lors que : l’alerte est déclarée recevable et que les éléments sont signalés de bonne foi ».