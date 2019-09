Iliad : un accord « stratégique » avec Nokia sur la 5G, l'ADLC autorise la vente des pylônes à Cellnex

Quatre ans après son deuxième téléphone, la société revient avec une troisième mouture en gardant toujours le même état d'esprit : des matériaux recyclés et équitables, ainsi qu'une conception modulaire et réparable. On n'achète pas un Fairphone pour ses performances ou son rapport qualité/prix, mais pour son état d'esprit.

Équipé d'un écran 5,7" (1080p), il est animé par un Snapdragon 632 avec 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Deux capteurs optiques (12 et 8 Mpixels) sont présents, ainsi qu'une batterie de 3 000 mAh, du Bluetooth 5, du NFC, un lecteur d'empreintes digitales, un port USB Type-C, etc. Android 9 (Pie) est aux commandes.

Le fabricant explique que « vous pouvez le réparer vous-même avec à un simple tournevis (inclus dans la boîte) ». Des pièces détachées sont disponibles sur le site du constructeur : 49,95 euros la caméra arrière, 89,95 euros l'écran, 29,95 euros la batterie, 19,95 euros le module haut-parleur, etc.

Le smartphone est en précommande pour 450 euros (livraison prévue en octobre), mais sans chargeur ni câble USB. Le fabricant espère que vous allez réutiliser ceux que vous avez déjà. Il en propose quand même à la vente… mais attention au tarif : 19,95 euros le chargeur Quick Charge 3.0 (5V/3A) et 19,95 euros le câble USB Type-C. Une offre de reprise est proposée par le fabricant : 20 euros pour un téléphone, 40 euros pour un Fairphone 1 ou 2. Suivant votre ancien téléphone et son état, il peut être plus intéressant de le revendre par vous même.

Orange (y compris via Sosh) proposera le Fairphone 3 en exclusivité à partir du 10 septembre, et jusqu'au 31 octobre. Il est vendu à partir de 159 euros avec un forfait 50 Go, ou 450 euros nu. L'opérateur propose aussi « un bonus de 50 euros pour l’achat d’un Fairphone 3 et la reprise d’un mobile en bon état, et un bonus de 100 euros pour les clients Orange des forfaits 50 Go, 100 Go et 150 Go avec mobile ».